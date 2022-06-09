Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за май
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«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в мае 2022 года. В топ попали ленты, которые чаще остальных скачивали с торрентов в России.
Список ожидаемо возглавили «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третий фильм во франшизе спин-оффа «Гарри Поттера». Вторую строчку занял «Соник 2 в кино». Замкнул тройку «Варяг» от автора «Маяка» и «Ведьмы».
В список также попали «Чип и Дейл спешат на помощь», «Затерянный город» с Ченнингом Татумом и Сандрой Буллок. Единственным отечественным фильмом стали «Родители строгого режима» — комедия с Александром Адабашьяном в главной роли заняла девятую строчку.
Самые популярные фильмы у российских пиратов в мае
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
- «Соник 2 в кино»
- «Варяг»
- «Затерянный город»
- «Чип и Дейл спешат на помощь»
- «Отчаянные мстители»
- «Костюм»
- «Клон»
- «Родители строгого режима»
- «Воспламеняющая взглядом»
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