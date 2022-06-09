Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России за май

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в мае 2022 года. В топ попали ленты, которые чаще остальных скачивали с торрентов в России.

Список ожидаемо возглавили «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третий фильм во франшизе спин-оффа «Гарри Поттера». Вторую строчку занял «Соник 2 в кино». Замкнул тройку «Варяг» от автора «Маяка» и «Ведьмы».

В список также попали «Чип и Дейл спешат на помощь», «Затерянный город» с Ченнингом Татумом и Сандрой Буллок. Единственным отечественным фильмом стали «Родители строгого режима» — комедия с Александром Адабашьяном в главной роли заняла девятую строчку.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в мае

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» «Соник 2 в кино» «Варяг» «Затерянный город» «Чип и Дейл спешат на помощь» «Отчаянные мстители» «Костюм» «Клон» «Родители строгого режима» «Воспламеняющая взглядом»