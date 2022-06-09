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Слух: God of War: Ragnarok перенесли на 2023 год

Слух: God of War: Ragnarok перенесли на 2023 год
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8 июня в базе данных PS Store изменилась дата выхода God of War: Ragnarok — с 30 сентября на 31 декабря. Как отметили многие издания, это может быть всего лишь заглушка без точной даты, но при этом игра всё-таки выйдет в 2022 году.

Чуть позже издание Gamereactor сообщило, что Ragnarok перенесли на следующий год, сославшись на несколько своих источников в Европе. Sony ситуацию не комментировала, а другие СМИ информацию не подтвердили. Чуть позже журналист Джейсон Шрайер заявил, что его источники, приближенные к разработке, ничего не слышали об очередном переносе.

Как и всегда, лучше дождаться информации от самой Sony. Вполне возможно, игроки всё узнают на презентации State of Play, которую должны провести уже в ближайшее время.

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