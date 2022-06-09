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Netflix работает над мультсериалом по «Охотникам за привидениями»

Netflix работает над мультсериалом по «Охотникам за привидениями»
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По данным издания Variety, в производство запущен новый анимационный сериал по культовым «Охотникам за привидениями». Шоу займутся Джейсон Райтман и Гил Кенан, которые работали над фильмом «Охотники за привидениями: Наследники».

У мультсериала пока нет никаких сюжетных деталей и даже сценариста. Известно, что за съёмки будет отвечать Ghost Corps, Inc., расположенная на студии Sony Columbia Pictures, а само шоу выйдет на Netflix.

Новые «Охотники за привидениями» станут уже третьим анимационным сериалом по культовой франшизе. Первый выходил в период с 1986 по 1991 год под названием «Настоящие охотники за привидениями». Второй — «Экстремальные охотники за привидениями» — вышел в 1997 году и продержался всего один сезон.

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