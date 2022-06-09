Эзру Миллера вызвали в суд за совращение 18-летней девочки алкоголем и наркотиками

Эзра Миллер вновь попал в очередной скандал. Похоже, звезда фильмов DC больше действительно не будет играть Флэша. В этот раз его обвиняют в извращении 18-летней девушки по имени Токата.

Издание TMZ сообщило, что Миллер и Токата познакомились в 2016 году, когда девушке было всего 12 лет. С тех пор актёр негативно влиял на девочку и портил её — подсаживал на алкоголь и наркотики. Более того, Миллер якобы избивал Токату, поскольку родители нашли на её теле синяки.

По заявлению родителей, Эзра Миллер буквально манипулирует их дочерью.

Эзра использует насилие, запугивание, страх, наркотики и алкоголь, чтобы контролировать подростка Токату.

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Также сообщается, что Токата сбежала вместе с актёром в Нью-Йорк, а уже оттуда пара путешествовала в Вермонт и Лос-Анджелес. Их даже замечали в ночном клубе. Родители обратились в суд с просьбой оградить их дочь от Эзры Миллера на законодательном уровне.

Суд по делу состоится в июле 2022 года. Сам Миллер ситуацию никак не комментирует.