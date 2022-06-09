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Эльфы и мохноноги: свежие кадры из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

Эльфы и мохноноги: свежие кадры из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»
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В сети появилось ещё больше кадров из сериала по «Властелину колец». Шоу выйдет ещё не скоро, однако создатели начинают понемногу рекламировать его.

На новых кадрах можно увидеть эльфов и мохноногов. Это именно мохноноги — предки хоббитов, которые существовали задолго до своих будущих сородичей.

Сюжет сериала расскажет о событиях, которые произошли задолго до «Властелина колец» и «Хоббита». В шоу покажут становление Саурона и расскажут, как были созданы кольца.

Шоу получило название «Властелин колец: Кольца власти». Оно стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime. На данный момент планируется пять сезонов, но всё ещё может измениться. Более того, создатели сериала даже знают, как его закончить.

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