Эльфы и мохноноги: свежие кадры из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»
Поделиться
В сети появилось ещё больше кадров из сериала по «Властелину колец». Шоу выйдет ещё не скоро, однако создатели начинают понемногу рекламировать его.
На новых кадрах можно увидеть эльфов и мохноногов. Это именно мохноноги — предки хоббитов, которые существовали задолго до своих будущих сородичей.
Сюжет сериала расскажет о событиях, которые произошли задолго до «Властелина колец» и «Хоббита». В шоу покажут становление Саурона и расскажут, как были созданы кольца.
Шоу получило название «Властелин колец: Кольца власти». Оно стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime. На данный момент планируется пять сезонов, но всё ещё может измениться. Более того, создатели сериала даже знают, как его закончить.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
14:04
-
13:40
-
13:27
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:23
-
06:56
-
00:02
- 8 июня 2022
-
21:13
-
20:36
-
20:23
-
19:58
-
18:53
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:11
-
17:05
-
16:18
-
15:47
-
14:57
-
14:55
-
14:27
-
14:20
-
13:40
Партнерский контент