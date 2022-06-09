Мурчащий котик в мире будущего: новый геймплей игры для кошатников Stray

Студия BlueTwelve Studio опубликовала новый геймплейный ролик Stray — игры про котика, который путешествует по городу будущего. В пути ему помогает робот B12, который может разговаривать с другими роботами и переводить надписи главному герою на кошачий язык.

Судя по геймплейному ролику, проект будет платформером со множеством загадок и довольно отзывчивым управлением. Интересно, что за котика можно развалиться где-нибудь на ковре и даже поточить когти, а также помурчать и помурлыкать. Получается эдакий симулятор кошачьей жизни в мире киберпанка.

Радует, что многие объекты в игре интерактивны: например, бутылки и небольшие коробки можно сдвинуть с места, а трава реалистично колышется, когда рядом с ней проходит животное. Оценить сюжет и сложность загадок в Stray можно будет уже 19 июля на ПК и консолях PlayStation.