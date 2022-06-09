«Охотники за привидениями: Наследники» получат продолжение
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Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» оказался довольно успешным. Режиссёр и сценарист ленты Джейсон Райтман анонсировал продолжение картины.
Как стало известно, лента получила рабочее название с подзаголовком Firehouse. Вполне возможно, что итоговое название изменится. Действие должно развернуться в Нью-Йорке. Издание IGN предположило, что к своим ролям вернутся Финн Вулфхард, Маккена Грейс и Кэрри Кун.
В последний раз мы видели, как Ecto-1 вернулся в Манхэттен — дом охотников за привидениями. Вот где и начинается наша история. Рабочее название: Firehouse.
«Охотники за привидениями: Наследники» вышли в конце 2021 года. Мы посмотрели фильм и написали о своих впечатлениях. Картина нам понравилась.
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