«Охотники за привидениями: Наследники» получат продолжение

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» оказался довольно успешным. Режиссёр и сценарист ленты Джейсон Райтман анонсировал продолжение картины.

Как стало известно, лента получила рабочее название с подзаголовком Firehouse. Вполне возможно, что итоговое название изменится. Действие должно развернуться в Нью-Йорке. Издание IGN предположило, что к своим ролям вернутся Финн Вулфхард, Маккена Грейс и Кэрри Кун.

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В последний раз мы видели, как Ecto-1 вернулся в Манхэттен — дом охотников за привидениями. Вот где и начинается наша история. Рабочее название: Firehouse.

«Охотники за привидениями: Наследники» вышли в конце 2021 года. Мы посмотрели фильм и написали о своих впечатлениях. Картина нам понравилась.