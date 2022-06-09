Сегодня точно не анонсируют GTA 6 и Half-Life 3

Уже сегодня начнётся настоящая летняя жара — стартует выставка Summer Game Fest. На ней должны показать десятки игр и анонсировать множество новых проектов. Именно в летний сезон ожидания игроков поднимаются до небес. Ну кто из нас не хочет увидеть неожиданный трейлер Half-Life 3? Или, скажем, GTA 6?

Организатор выставки Джефф Кили поспешил успокоить геймеров. По его словам, на шоу будет действительно много отличных игр, однако ни Half-Life 3, ни GTA 6 показаны не будут. Игроки, конечно, расстроились, однако мало кто действительно верил в подобное развитие событий.

Напомним, Summer Game Fest стартует 9 июня в 21:00 мск. Мы осветим главные анонсы выставки и будем держать в курсе самых главных событий.