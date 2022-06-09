Сегодня точно не анонсируют GTA 6 и Half-Life 3
Поделиться
Уже сегодня начнётся настоящая летняя жара — стартует выставка Summer Game Fest. На ней должны показать десятки игр и анонсировать множество новых проектов. Именно в летний сезон ожидания игроков поднимаются до небес. Ну кто из нас не хочет увидеть неожиданный трейлер Half-Life 3? Или, скажем, GTA 6?
Организатор выставки Джефф Кили поспешил успокоить геймеров. По его словам, на шоу будет действительно много отличных игр, однако ни Half-Life 3, ни GTA 6 показаны не будут. Игроки, конечно, расстроились, однако мало кто действительно верил в подобное развитие событий.
Напомним, Summer Game Fest стартует 9 июня в 21:00 мск. Мы осветим главные анонсы выставки и будем держать в курсе самых главных событий.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
15:29
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:20
-
14:04
-
13:40
-
13:27
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:23
-
06:56
-
00:02
- 8 июня 2022
-
21:13
-
20:36
-
20:23
-
19:58
-
18:53
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:11
-
17:05
-
16:18
Партнерский контент