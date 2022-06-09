Call of Duty: Modern Warfare 2 стала самой дорогой игрой на ПК в истории

После вчерашней премьеры Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовали предварительные заказы шутера (в России они недоступны), вскоре после стали известны интересные сведения о ценообразовании.
Во-первых, версии для PS4 и Xbox One не будут продавать отдельно — владельцам старых консолей придётся покупать игру за $ 70, куда также входят варианты для PS5 и Xbox Series. В случае Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Vanguard пользователи PS4 и Xbox One могли взять игры за $ 60.
Во-вторых, Modern Warfare 2 и на ПК обойдётся в $ 70 — это самая высокая цена для игры на платформе. Ранее подобную практику уже запустила Square Enix: ремейк Final Fantasy 7 в Epic Games Store и грядущая Forspoken также обойдутся по $ 70.
Цены на игру в Steam для разных регионов
Дешевле всего в Турции — 2400 рублей при прямой конвертации. Дороже всего в Израиле — 7000 рублей.
В США — 4000 рублей, а на Украине — 4620 рублей.
Modern Warfare 2 выходит 28 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. И да, серия вернётся в Steam.
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