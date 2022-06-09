Анонсирована секс-кукла Цири в натуральную величину, она очень реалистичная

Производитель секс-игрушек Game Lady Doll анонсировал новую позицию в своём ассортименте — 168-сантиметровую куклу Цири из «Ведьмак 3: Дикая охота».
Вместе с куклой поставляются очищающий ирригатор, USB-нагреватель и бельё. За дополнительные деньги в комплект можно добавить полный набор брони ведьмачки и даже её меч. Само тело выполнено с соблюдением мелких деталей. Создатели даже добавили на лицо Цири её фирменный шрам.
Стоимость такой Цири составляет $ 2600 или 150 тыс. рублей. Однако качество самого сайта вызывает большие вопросы, плюс на нём практически нет отзывов покупателей.
Это далеко не единственный товар по видеоиграм в ассортименте магазина. У Game Lady Doll также можно купить реалистичные секс-куклы Тифы Локхарт из ремейка Final Fantasy 7 и Морриган из файтинга Darkstalkers.
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