Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сэмюэл Л. Джексон обижен, что его не позвали в «Противостояние»

Сэмюэл Л. Джексон обижен, что его не позвали в «Противостояние»
Комментарии

Фильм «Первый мститель: Противостояние» вышел в 2016 году. В нём появилось много персонажей, однако в ленте не нашлось места для Ника Фьюри.

Недавно Сэмюэл Л. Джексон дал интервью изданию The Hollywood Reporter. Актёр заявил, что расстроен, поскольку его любимого персонажа не добавили в ленту.

Я был зол на них, зол из-за «Противостояния». Я сказал что-то в духе: «Как эти дети могли сражаться без Ника Фьюри?» Я им был не нужен, грустно от этого.

Лента «Противостояние» получила положительные отзывы, однако многие фанаты приняли ленту негативно из-за плохого соответствия комиксам. В фильме Мстители раскололись и сразились друг с другом.

Следующим фильмом киновселенной Marvel станет «Тор: Любовь и гром». Лента выйдет 8 июля, но премьера в России под вопросом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022