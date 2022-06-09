Сэмюэл Л. Джексон обижен, что его не позвали в «Противостояние»
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Фильм «Первый мститель: Противостояние» вышел в 2016 году. В нём появилось много персонажей, однако в ленте не нашлось места для Ника Фьюри.
Недавно Сэмюэл Л. Джексон дал интервью изданию The Hollywood Reporter. Актёр заявил, что расстроен, поскольку его любимого персонажа не добавили в ленту.
Я был зол на них, зол из-за «Противостояния». Я сказал что-то в духе: «Как эти дети могли сражаться без Ника Фьюри?» Я им был не нужен, грустно от этого.
Лента «Противостояние» получила положительные отзывы, однако многие фанаты приняли ленту негативно из-за плохого соответствия комиксам. В фильме Мстители раскололись и сразились друг с другом.
Следующим фильмом киновселенной Marvel станет «Тор: Любовь и гром». Лента выйдет 8 июля, но премьера в России под вопросом.
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