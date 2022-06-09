Сервера Battlefield 2042 выключились сразу после старта первого сезона

DICE запустила первый сезон Battlefield 2042, однако немногочисленным фанатам придётся подождать, поскольку сервера моментально стали недоступны. При попытке входа появляется ошибка подключения.

Разработчики сразу же подтвердили проблему и принялись за её решение. Однако спустя час восстановить доступ так и не получилось. Причём сыграть сейчас не могут игроки на любой платформе. Мы также попробовали запустить шутер и не смогли подключиться к серверам.

Скорее всего, разработчики где-то допустили ошибку, поскольку хоть онлайн и вырос примерно в 3-5 раз, но сервера без проблем должны справляться с такой нагрузкой — на релизе вообще было несколько сотен тысяч игроков одновременно.

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Первый сезон шутера продлится три месяца, тогда как второй начнётся примерно в сентябре.