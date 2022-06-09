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Сервера Battlefield 2042 выключились сразу после старта первого сезона

Сервера Battlefield 2042 выключились сразу после старта первого сезона
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DICE запустила первый сезон Battlefield 2042, однако немногочисленным фанатам придётся подождать, поскольку сервера моментально стали недоступны. При попытке входа появляется ошибка подключения.

Разработчики сразу же подтвердили проблему и принялись за её решение. Однако спустя час восстановить доступ так и не получилось. Причём сыграть сейчас не могут игроки на любой платформе. Мы также попробовали запустить шутер и не смогли подключиться к серверам.

Скорее всего, разработчики где-то допустили ошибку, поскольку хоть онлайн и вырос примерно в 3-5 раз, но сервера без проблем должны справляться с такой нагрузкой — на релизе вообще было несколько сотен тысяч игроков одновременно.

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Источники: EA бросает Battlefield 2042
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