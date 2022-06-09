Starfield уже близко. Тодд Говард и Bethesda наносят финальные штрихи

Bethesda завершает разработку Starfield. По словам её геймдиректора Тодда Говарда, сейчас команда наносит заключительные штрихи и полирует проект перед релизом.

Геймдизайнер очень приятно волнуется перед релизом Starfield. Это одна из самых больших игр, что когда-либо делала Bethesda, поэтому Говард и команда стараются сделать её идеальной.

Наша способность в том, чтобы переносить людей в новые миры и заставлять их испытывать эмоции и получать новый опыт. Мы видим это по другим нашим франшизам, как Elder Scrolls и Fallout. Мы тесно работаем с Xbox, чтобы Starfield доставила вам лучший опыт, какой вообще может быть.

Глава Xbox Филл Спенсер тоже с нетерпением ждёт релиз Starfield.

Starfield — уникальная возможность для меня. Тодд Говард был моим близким другом невероятно долгое время, и тот факт, что Bethesda теперь работает с новой IP, которая уже долго находится в разработке… Это будет важным этапом для нас — с точки зрения покупки ZeniMax, работы с Тоддом и выпуском игры на рынок.

Starfield могут показать на презентации Xbox & Bethesda Games Showcase, которая пройдёт уже 12 июня. Если игра уже готова, то можно рассчитывать на дебютный геймплейный трейлер.

Изначально Starfield планировали выпустить в ноябре 2022 года, однако позже дату выхода перенесли. На Reddit нашли пост со скриншотом из Xbox Game Pass, где игра упоминается как один из релизов начала 2023 года. Так что, возможно, Bethesda потратит оставшиеся полгода на поиск и исправление багов, а выпустят игру ближе к весне 2023-го.