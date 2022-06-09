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Милашки Педро Паскаль и Белла Рамзи на съёмках сериала по The Last of Us

Милашки Педро Паскаль и Белла Рамзи на съёмках сериала по The Last of Us
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В сети появились свежие фото со съёмок сериала по The Last of Us. На них можно более детально рассмотреть Педро Паскаля в образе Джоэла и Беллу Рамзи, которая сыграет Элли.

Среди всех фото есть одно, оно очень милое. Актёры сидят рядом, склонив головы друг к другу. Судя по всему, на фото попал момент перерыва.

Сюжет шоу должен следовать истории самой игры. В ней рассказывается про контрабандиста Джоэла, который должен провести через всю страну девочку по имени Элли. В сериале, как и в игре, должны отразить отношения героев, поскольку общий язык они нашли не сразу.

Вместе с Паскалем и Рамзи в шоу сыграли Ник Офферман, Гэбриел Луна, Анна Торв и другие. Съёмочный процесс завершится уже этим летом, а премьера состоится в 2023 году на HBO Max.

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