Милашки Педро Паскаль и Белла Рамзи на съёмках сериала по The Last of Us
Поделиться
В сети появились свежие фото со съёмок сериала по The Last of Us. На них можно более детально рассмотреть Педро Паскаля в образе Джоэла и Беллу Рамзи, которая сыграет Элли.
Среди всех фото есть одно, оно очень милое. Актёры сидят рядом, склонив головы друг к другу. Судя по всему, на фото попал момент перерыва.
Сюжет шоу должен следовать истории самой игры. В ней рассказывается про контрабандиста Джоэла, который должен провести через всю страну девочку по имени Элли. В сериале, как и в игре, должны отразить отношения героев, поскольку общий язык они нашли не сразу.
Вместе с Паскалем и Рамзи в шоу сыграли Ник Офферман, Гэбриел Луна, Анна Торв и другие. Съёмочный процесс завершится уже этим летом, а премьера состоится в 2023 году на HBO Max.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
16:57
-
16:53
-
16:07
-
16:03
-
15:29
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:20
-
14:04
-
13:40
-
13:27
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:23
-
06:56
-
00:02
- 8 июня 2022
-
21:13
-
20:36
-
20:23
-
19:58
-
18:53
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:52
Партнерский контент