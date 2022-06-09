Summer Game Fest 2022 начнётся уже в 21:00 мск! Чего от неё ждать?
Поделиться
Игровая выставка Summer Game Fest 2022 начнётся уже в ближайшие часы. Она запланирована на 21:00 мск 9 июня. На мероприятии ожидаются показы новых крутых игр и громкие анонсы. Что же вообще стоит ждать от неё? Несколько демонстраций уже подтверждены.
- Street Fighter 6. Вероятно, покажут геймплей и несколько разных персонажей. Полный список стартового ростера уже утёк в сеть, его подтвердили в Capcom.
- Call of Duty: Modern Warfare 2. Ждём первый геймплей.
- The Callisto Protocol. Амбициозный хоррор от создателя Dead Space, который ну очень сильно похож на Dead Space.
- Gotham Knights. Учитывая, что игра почти готова, стоит ожидать новый геймплей и другие подробности.
- Marvel’s Midnight Suns. По игре не было апдейтов с прошлого года, поэтому у разработчиков большой простор для творчества.
- One Piece Odyssey. Игра по любимому тайтлу почти любого фаната аниме, наверняка будет жарко!
- TMNT: Shredder’s Revenge. Если вы тоже скучаете по детству, то это — ваш вариант.
Уже известно, что на Summer Game Fest 2022 не стоит ждать GTA 6 и Half-Life 3. Об этом сказал ведущий мероприятия Джефф Кили. Видимо, ему очень не понравились массовые спекуляции в социальных сетях.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
18:23
-
18:04
-
17:52
-
17:32
-
16:57
-
16:53
-
16:07
-
16:03
-
15:29
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:20
-
14:04
-
13:40
-
13:27
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:23
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:23
-
06:56
-
00:02
- 8 июня 2022
-
21:13
-
20:36
-
20:23
-
19:58
-
18:53
Партнерский контент