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Крупная игровая выставка Summer Game Fest 2022: даты, анонсы, чего ждать, подробности

Summer Game Fest 2022 начнётся уже в 21:00 мск! Чего от неё ждать?
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Игровая выставка Summer Game Fest 2022 начнётся уже в ближайшие часы. Она запланирована на 21:00 мск 9 июня. На мероприятии ожидаются показы новых крутых игр и громкие анонсы. Что же вообще стоит ждать от неё? Несколько демонстраций уже подтверждены.

  • Street Fighter 6. Вероятно, покажут геймплей и несколько разных персонажей. Полный список стартового ростера уже утёк в сеть, его подтвердили в Capcom.
  • Call of Duty: Modern Warfare 2. Ждём первый геймплей.
  • The Callisto Protocol. Амбициозный хоррор от создателя Dead Space, который ну очень сильно похож на Dead Space.
  • Gotham Knights. Учитывая, что игра почти готова, стоит ожидать новый геймплей и другие подробности.
  • Marvel’s Midnight Suns. По игре не было апдейтов с прошлого года, поэтому у разработчиков большой простор для творчества.
  • One Piece Odyssey. Игра по любимому тайтлу почти любого фаната аниме, наверняка будет жарко!
  • TMNT: Shredder’s Revenge. Если вы тоже скучаете по детству, то это — ваш вариант.
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Уже известно, что на Summer Game Fest 2022 не стоит ждать GTA 6 и Half-Life 3. Об этом сказал ведущий мероприятия Джефф Кили. Видимо, ему очень не понравились массовые спекуляции в социальных сетях.

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