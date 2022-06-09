Summer Game Fest 2022 начнётся уже в 21:00 мск! Чего от неё ждать?

Игровая выставка Summer Game Fest 2022 начнётся уже в ближайшие часы. Она запланирована на 21:00 мск 9 июня. На мероприятии ожидаются показы новых крутых игр и громкие анонсы. Что же вообще стоит ждать от неё? Несколько демонстраций уже подтверждены.

Street Fighter 6 . Вероятно, покажут геймплей и несколько разных персонажей. Полный список стартового ростера уже утёк в сеть, его подтвердили в Capcom.

. Вероятно, покажут геймплей и несколько разных персонажей. Полный список стартового ростера уже утёк в сеть, его подтвердили в Capcom. Call of Duty: Modern Warfare 2 . Ждём первый геймплей.

. Ждём первый геймплей. The Callisto Protocol . Амбициозный хоррор от создателя Dead Space, который ну очень сильно похож на Dead Space.

. Амбициозный хоррор от создателя Dead Space, который ну очень сильно похож на Dead Space. Gotham Knights . Учитывая, что игра почти готова, стоит ожидать новый геймплей и другие подробности.

. Учитывая, что игра почти готова, стоит ожидать новый геймплей и другие подробности. Marvel’s Midnight Suns . По игре не было апдейтов с прошлого года, поэтому у разработчиков большой простор для творчества.

. По игре не было апдейтов с прошлого года, поэтому у разработчиков большой простор для творчества. One Piece Odyssey . Игра по любимому тайтлу почти любого фаната аниме, наверняка будет жарко!

. Игра по любимому тайтлу почти любого фаната аниме, наверняка будет жарко! TMNT: Shredder’s Revenge. Если вы тоже скучаете по детству, то это — ваш вариант.

Уже известно, что на Summer Game Fest 2022 не стоит ждать GTA 6 и Half-Life 3. Об этом сказал ведущий мероприятия Джефф Кили. Видимо, ему очень не понравились массовые спекуляции в социальных сетях.