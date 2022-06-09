В Fortnite пройдёт коллаборация с Among Us
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Похоже, скоро в Fortnite состоится коллаборация с ещё одной популярной игрой Among Us. Об этом рассказал датамайнер под ником Defaults.
Он обнаружил в файлах королевской битвы костюм персонажа и эмоцию из Among Us. Ещё известные разноцветные скафандры можно будет использовать в виде рюкзака. Примечательно, что при убийстве будет издаваться знакомый звук.
Epic Games об этом не говорила, но обычно появление в файлах игры означает скорое добавление в игру. Вчера известный инсайдер под ником HYPER сообщил о намерении Epic Games добавить в Fortnite камеру от первого лица. Инсайдер даже показал первый скриншот.
Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android и Nintendo Switch.
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