Трейлер, скриншоты и дата выхода ремейка The Last of Us утекли до анонса

Страница ремейка The Last of Us раньше времени попала в магазин PlayStation Direct. Релиз обновлённого проекта должен состояться на PS5 уже 2 сентября, а до ПК игра доберётся позже.

Ремейк The Last of Us выйдет с подзаголовком Part I. Также вышел и анонсирующий трейлер. В нём показали Джоэла и Элли. Они выглядят немного иначе, чтобы их образ был ближе к внешности из продолжения.

Детали ремейка The Last of Us

Авторы переработают управление и сделают его более современным

Сюжетная часть никак не изменится

Мультиплеерной части нет, только одиночная кампания

Вместе с игрой будет идти дополнение Left Behind про прошлое Элли

Скриншоты

Джейсон Шрайер из Bloomberg напомнил, что изначально разработкой ремейка занималась сервисная группа VASG, но позже создание проекта отдали в руки Naughty Dog.

Оригинальная The Last of Us доступна на PS3 и PS4.