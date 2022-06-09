Анонсирована стратегия по «Чужому» — Aliens: Dark Descent
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На конференции Summer Game Fest анонсировали новый проект по «Чужому» под названием Aliens: Dark Descent. Это одиночный стратегический экшен во вселенной культовой франшизы. Проект выйдет в 2023 году на ПК, консолях PlayStation и Xbox.
По сюжету игрок возглавит отряд из морских пехотинцев и даст бой Чужим. Разработкой занимается Tindalos Interactive, издаёт Focus Entertainment. Юнитов можно будет кастомизировать: одевать в разную броню, менять оружие и приспособления для борьбы с Чужими. Авторы обещают большой простор для тактики и действительно вязкую хоррор-атмосферу, характерную для фильмов и игр по франшизе.
У проекта уже есть страница в Steam — её можно добавить в список желаемого.
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