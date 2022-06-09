Анонсирован новый симулятор козла — Goat Simulator 3

Coffee Stain неожиданно анонсировала Goat Simulator 3 — новую игру в жанре «симулятор козла». Показанный трейлер выполнен в традиционно ироничной манере — авторы высмеяли тизер Dead Island 2, представленный много лет назад.

В третьей части будет полноценный кооператив до четырёх человек как на одном компьютере, так и по сети. Судя по всему, проект останется верен себе: авторы обещают кучу безумия, юмора и традиционный опыт прошлой части. Игроки смогут сносить практически любые объекты на своём пути, зарабатывать очки и проходить мини-игры.

Goat Simulator 3 выйдет осенью в Epic Games Store, а также на консолях Xbox и PlayStation. Игру уже можно добавить в список желаемого в EGS.

Трейлер

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