Стратегия Marvel's Midnight Suns выйдет в октябре

Разработчики стратегии Marvel's Midnight Suns в духе XCOM показали на Summer Game Fest свежий трейлер игры. В ролике можно посмотреть на большое количество персонажей. Также стала известна официальная дата выхода тайтла — 7 октября.
В новом трейлере показали Венома, Человека-паука, Блэйда и других героев. Судя по всему, у них явно будут проблемы с неизвестной новой злодейкой.
Вместе с этим появился и геймплейный ролик проекта. В нём команда героев пытается сражаться с Падшим Веномом — это как обычный Веном, но только усиленный и более злой.
Изначально проект должен был выйти в марте, однако его отложили на вторую половину года. Релиз игры состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
С остальными анонсами на Summer Game Fest можно познакомиться в отдельном материале ниже.
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