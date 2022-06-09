Кровавое мочилово в новом трейлере Warhammer 40,000: Darktide

Студия Fatshark показала новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide на выставке Summer Game Fest 2022. В трейлере полноценный живой игровой процесс, на котором можно рассмотреть интерфейс. Через него же можно оценить, как ощущается игра.

Fatshark сохранила ощущение геймплея от своей предыдущей игры — Vermintide. Команда морпехов прорывается сквозь вражеские ряды, используя огнестрельное и холодное оружие. В зависимости от арсенала, у игроков распределяются роли: один зачищает проход дробовиком, а другой прикрывает с винтовкой.

При этом в ролике есть множество моментов, когда игрок сражается врукопашную. Возможно, у героя будет ограниченный арсенал или постоянная нехватка патронов.

Warhammer 40,000: Darktide выйдет 13 сентября на ПК и Xbox Series. Игра сразу войдёт в каталог Xbox Game Pass.