Кровавое мочилово в новом трейлере Warhammer 40,000: Darktide

Студия Fatshark показала новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide на выставке Summer Game Fest 2022. В трейлере полноценный живой игровой процесс, на котором можно рассмотреть интерфейс. Через него же можно оценить, как ощущается игра.
Fatshark сохранила ощущение геймплея от своей предыдущей игры — Vermintide. Команда морпехов прорывается сквозь вражеские ряды, используя огнестрельное и холодное оружие. В зависимости от арсенала, у игроков распределяются роли: один зачищает проход дробовиком, а другой прикрывает с винтовкой.
При этом в ролике есть множество моментов, когда игрок сражается врукопашную. Возможно, у героя будет ограниченный арсенал или постоянная нехватка патронов.
Warhammer 40,000: Darktide выйдет 13 сентября на ПК и Xbox Series. Игра сразу войдёт в каталог Xbox Game Pass.
- 9 июня 2022
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
22:22
-
22:11
-
22:03
-
21:57
-
21:47
-
21:25
-
21:18
-
21:08
-
20:08
-
19:04
-
18:23
-
18:04
-
17:52
-
17:32
-
16:57
-
16:53
-
16:07
-
16:03
-
15:29
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:20
-
14:04
-
13:40
-
13:27
-
13:09
-
12:54
-
12:23
-
11:54