Ремейк, сериал, мультиплеер: все анонсы по The Last of Us

На выставке Summer Game Fest анонсировали ремейк The Last of Us — культовой постапокалиптичной игры Naughty Dog. Проект перевели на движок второй части, освежили боевую систему, при этом оставив сюжет нетронутым. Игра выйдет на PS5 уже 2 сентября, на ПК она доберётся позже.

Трейлер

Сравнения оригинала и ремейка

Ремастер на PS4 Ремейк на PS5

Ремастер на PS4 Ремейк на PS5

Новый кадр сериала The Last of Us

Также авторы показали новый кадр из сериала The Last of Us, на котором Джоэл и Элли прячутся от щелкунов в музее. Премьера шоу должна состояться в 2023 году. Оказывается, в сериале снялись Трой Бейкер и Эшли Джонсон, которые сыграли героев в оригинальных играх. Кого именно воплотили актёры, неизвестно.

Мультиплеер The Last of Us: Part 2

Также авторы рассказали детали мультиплеерной игры на основе The Last of Us: Part 2. В ней будет сюжет, а полноценный показ состоится в 2023 году. Разработчики показали первый арт проекта, который удивляет своей масштабностью.