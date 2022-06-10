Предзаказы ремейка The Last of Us стартовали и в России
Поделиться
Sony открыла предварительные заказы ремейка The Last of Us — новинку продают за $ 70, то есть дороже The Last of Us: Part 2 на старте продаж. При этом приобрести ремейк можно и в России — у нас он стоит 5499 рублей.
Многие игроки недовольны ценой игры: для стандартного ремейка подобное кажется чрезмерно дорогим. В блоге PlayStation комментарии заполнены негативом. Вдобавок к ценам фанаты недоумевают от отсутствия скидок для владельцев оригинала на PS3 и ремастера на PS4. Релиз ремейка на ПК также многих расстраивает.
Ремейк выходит 2 сентября на PS5 и вскоре после на ПК.
Новость по темеРемейк, сериал, мультиплеер: все анонсы по The Last of Us
Впрочем, доступность предзаказа ремейка в России номинальная — пополнить кошелёк с каждым днём становится всё сложнее, поскольку ассортимент карт оплаты сокращается, а цены растут.
Комментарии
- 10 июня 2022
-
02:29
- 9 июня 2022
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
22:22
-
22:11
-
22:03
-
21:57
-
21:47
-
21:25
-
21:18
-
21:08
-
20:08
-
19:04
-
18:23
-
18:04
-
17:52
-
17:32
-
16:57
-
16:53
-
16:07
-
16:03
-
15:29
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:20
-
14:04
-
13:40
-
13:27
-
13:09
-
12:54
-
12:23
Партнерский контент