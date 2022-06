Предзаказы ремейка The Last of Us стартовали и в России

Sony открыла предварительные заказы ремейка The Last of Us — новинку продают за $ 70, то есть дороже The Last of Us: Part 2 на старте продаж. При этом приобрести ремейк можно и в России — у нас он стоит 5499 рублей.

Многие игроки недовольны ценой игры: для стандартного ремейка подобное кажется чрезмерно дорогим. В блоге PlayStation комментарии заполнены негативом. Вдобавок к ценам фанаты недоумевают от отсутствия скидок для владельцев оригинала на PS3 и ремастера на PS4. Релиз ремейка на ПК также многих расстраивает.

Ремейк выходит 2 сентября на PS5 и вскоре после на ПК.

Впрочем, доступность предзаказа ремейка в России номинальная — пополнить кошелёк с каждым днём становится всё сложнее, поскольку ассортимент карт оплаты сокращается, а цены растут.