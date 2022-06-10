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Предзаказ The Last of Us: Part 1 стартовал и в России

Предзаказы ремейка The Last of Us стартовали и в России
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Sony открыла предварительные заказы ремейка The Last of Us — новинку продают за $ 70, то есть дороже The Last of Us: Part 2 на старте продаж. При этом приобрести ремейк можно и в России — у нас он стоит 5499 рублей.

Многие игроки недовольны ценой игры: для стандартного ремейка подобное кажется чрезмерно дорогим. В блоге PlayStation комментарии заполнены негативом. Вдобавок к ценам фанаты недоумевают от отсутствия скидок для владельцев оригинала на PS3 и ремастера на PS4. Релиз ремейка на ПК также многих расстраивает.

Ремейк выходит 2 сентября на PS5 и вскоре после на ПК.
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Впрочем, доступность предзаказа ремейка в России номинальная — пополнить кошелёк с каждым днём становится всё сложнее, поскольку ассортимент карт оплаты сокращается, а цены растут.

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