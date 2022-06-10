Мрачный тизер финала 4-го сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал небольшой тизер финальных серий 4-го сезона «Очень странных дел». В ролике можно примерно представить, что именно ждёт героев в последних эпизодах. Нэнси, Стив и Робин будут пытаться покинуть потусторонний мир после, Купер и Джойс узнают о других тайных исследованиях советских учёных, а Оди столкнётся лицом к лицу с Векной — монстром, которого она же и создала.

Ранее создатели сериала братья Даффер утверждали, что в финальных эпизодах жизнь каждого персонажа будет на волоске — и тизер подтверждает их слова. Фанаты продолжают опасаться, что в 4-м сезоне погибнет один из главных героев, на что намекал исполнитель роли Уилла Ноа Шнапп.

Финальные два эпизода 4-го сезона «Очень странных дел» выйдут 1 июля на Netflix. Мы поделимся впечатлениями от концовки в отдельном материале, в котором также ответим на частые вопросы о шоу.