Стильные скриншоты исторической стратегии Victoria 3

Paradox опубликовала новый дневник разработчиков Victoria 3 — исторической стратегии от авторов Europa Universalis, Hearts of Iron и Crusader Kings. Авторы наконец показали множество геймплейных кадров не только с интерфейсом, но и с модельками персонажей, портретами и картой.

Художники стратегии заявили, что в своей работе использовали смесь стилей современного цифрового искусства и картин XIX века. Авторы пытались сделать так, чтобы карта получилась максимально читаемой и выглядела в духе своего времени.

Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику. Игра охватывает всемирную историю с 1836 по 1936 гг. и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Даты выхода у проекта пока нет.

Скриншоты