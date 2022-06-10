Стильные скриншоты исторической стратегии Victoria 3
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Paradox опубликовала новый дневник разработчиков Victoria 3 — исторической стратегии от авторов Europa Universalis, Hearts of Iron и Crusader Kings. Авторы наконец показали множество геймплейных кадров не только с интерфейсом, но и с модельками персонажей, портретами и картой.
Художники стратегии заявили, что в своей работе использовали смесь стилей современного цифрового искусства и картин XIX века. Авторы пытались сделать так, чтобы карта получилась максимально читаемой и выглядела в духе своего времени.
Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику. Игра охватывает всемирную историю с 1836 по 1936 гг. и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Даты выхода у проекта пока нет.
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