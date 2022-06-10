Блогер покадрово сравнил оригинал и ремейк The Last of Us

Ремейк The Last of Us анонсировали совсем недавно, а YouTube-блогер ElAnalistaDeBits уже выпустил новый ролик, в котором детально сравнил ремейк The Last of Us с оригиналом. И если некоторым пользователям сперва показалось, что разница не так уж велика, то видео наглядно её демонстрирует.
В первую очередь авторы заметно изменили лица персонажей, освещение, детализацию мелких объектов, глубину кадра и кое-где доработали анимации в кат-сценах. В целом ремейк выглядит как игра текущего поколения и заметно выигрывает у ремастера 2014 года, выпущенного на PS4.
Ремейк The Last of Us получил название «Одни из нас. Часть 1» и выйдет 2 сентября на PS5, а затем и на ПК. Предзаказы на игру открылись в том числе в России по цене в 5499 рублей за стандартное издание.
Сравнение оригинала и ремейка The Last of Us
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