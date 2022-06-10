Творческий директор студии Firaxis: «Серия XCOM живее всех живых»

Творческий директор студии Firaxis Джейк Соломон заявил, что его команда не ставила на паузу серию XCOM. Более того, по его словам, франшиза даже не находится в спячке, и фанатам стоит ждать выхода продолжения.

Пока я жив, пока жива Firaxis, серия XCOM даже не в спячке. XCOM живее всех живых.

Последняя на данный момент игра в серии — Chimera Squad — вышла в 2020 году и получила смешанные отзывы от пользователей. Проект критиковали за упрощение механик прошлых частей франшизы и отсутствие выверенного баланса, характерного для игр студии.

В данный момент Firaxis работает над Marvel's Midnight Suns — тактической игрой в духе XCOM с героями Marvel. Проект поступит в продажу 7 октября на ПК и консолях.