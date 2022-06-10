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Источники: 110 Industries работает над игрой по «Бегущему по лезвию»

Источники: 110 Industries работает над игрой по «Бегущему по лезвию»
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По данным инсайдера Тома Хендерсона, издатель 110 Industries открыл новую студию в Швейцарии — она займётся игрой по «Бегущему по лезвию». Журналист уже видел первый тизер-трейлер, который в скором времени должны представить публике.

Никаких деталей пока нет, проект в данный момент находится на ранней стадии разработки. Игра по «Бегущему по лезвию» должна выйти приблизительно в 2025 году. За разработку отвечает в том числе сооснователь Electronic Arts Трип Хокинс.

Издательство 110 Industries основали в 2017 году российские бизнесмены Сергей Колобашкин и Антон Полетаев. За пять лет компания не выпустила ни одной крупной игры, однако анонсировала несколько проектов: экшен Wanted: Dead должен выйти в 2022 году, файтинг Vengeance is Mine заявлен на 2023-й.

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