Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Diablo Immortal за неделю скачали 10 млн человек — это крупнейший запуск в истории серии

Diablo Immortal за неделю скачали 10 млн человек — это крупнейший запуск в истории серии
Комментарии

Blizzard похвасталась успехами Diablo Immortal. Всего за неделю бесплатный проект скачали более 10 млн человек — это крупнейший запуск в истории серии.

Всего за одну неделю Diablo Immortal стала крупнейшим запуском в истории франшизы.

Спасибо, что уничтожаете монстров вместе с нами.

Diablo Immortal вышла 2 июня и получила положительные отзывы от критиков за соблюдение традиций серии, классический геймплей и удачную адаптацию управления для мобильных устройств. Обычные геймеры раскритиковали игру за навороченную систему монетизации — без доната практически невозможно получить легендарное снаряжение. В итоге недавняя Diablo стала худшей игрой Blizzard на Metacritic.

Донаты и ненависть Diablo Immortal: почему люди сейчас ругают игру Донаты и ненависть Diablo Immortal: почему люди сейчас ругают игру

Diablo Immortal доступна на ПК и смартфонах. Ранее мы рассказывали, как российские игроки могут установить проект.

Новость по теме
Diablo Immortal официально вышла — рассказываем, как играть в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022