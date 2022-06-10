Diablo Immortal за неделю скачали 10 млн человек — это крупнейший запуск в истории серии
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Blizzard похвасталась успехами Diablo Immortal. Всего за неделю бесплатный проект скачали более 10 млн человек — это крупнейший запуск в истории серии.
Всего за одну неделю Diablo Immortal стала крупнейшим запуском в истории франшизы.
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Diablo Immortal вышла 2 июня и получила положительные отзывы от критиков за соблюдение традиций серии, классический геймплей и удачную адаптацию управления для мобильных устройств. Обычные геймеры раскритиковали игру за навороченную систему монетизации — без доната практически невозможно получить легендарное снаряжение. В итоге недавняя Diablo стала худшей игрой Blizzard на Metacritic.
Diablo Immortal доступна на ПК и смартфонах. Ранее мы рассказывали, как российские игроки могут установить проект.
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