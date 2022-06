«Я не куплю эту игру в третий раз» — фанаты раскритиковали ремейк The Last of Us

9 июня Sony анонсировала ремейк The Last of Us — культовой игры в сеттинге постапокалипсиса о приключениях контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Разработчики сильно доработали игру графически, улучшили искусственный интеллект и улучшили боевую систему. Проект уже можно предзаказать — в России игра стоит 5499 рублей, в остальном мире около $ 70.

В комментариях под анонсом в блоге PlayStation пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что ремейк выглядит здорово и стоит того, чтобы купить игру ещё раз. Другие приняли анонс в штыки и заявили, что не станут тратить такие деньги на ту же игру в третий раз, ведь им даже не предложили вариантов предзаказать по более низкой цене.

Ну и где предзаказ по более низкой цене для обладателей оригинала? Я не стану покупать эту игру за полную стоимость в третий раз.

Полная цена за второй ремастер игры, которой ещё нет и 10 лет? Да вы издеваетесь.

Некоторые фанаты PlayStation пришли в ярость из-за того, что в будущем ремейк выйдет и на ПК. Ведь там будет региональная цена в Steam с кучей графических настроек и возможностями модификации, чего нет на PS5.

Для чего нам PS5? Для того, чтобы покупать ВАШИ игры по полной стоимости! А теперь ПК-пользователи получают то же самое с более низкой ценой, графическими настройками, повышенным FPS и модификациями. Sony, ты сошла с ума?

Под анонсирующим роликом на YouTube-канале PlayStation неодобрение пользователей также превышает норму. На момент публикации заметки трейлер собрал 52 тыс. лайков при 12 тыс. дизлайков. Теперь это один из самых задизлайканных анонсов игр Sony.

Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5 и позже заглянет на ПК.