Epic Games проведёт собственную игровую презентацию уже сегодня в 21:00 мск

Epic Games решила влететь в летнюю игровую тусовку и анонсировала собственную игровую выставку. Она стартует 10 июня в 21:00. Трансляция можно будет посмотреть на Twitch-канале компании. Сколько продлится презентация, неизвестно.

На конференции ожидаются анонсы новых игр для Epic Games Store и детали уже анонсированных проектов — например, Goat Simulator 3, Witchfire и Saints Row. Другой информацией о выставке компания не поделилась.

9 июня прошли сразу две конференции: Summer Game Fest и выставка Devolver Digital. На первой показали множество проектов, на второй — всего четыре, зато все они крайне любопытные. Следующая крупная презентация состоится 12 июня — Microsoft и Bethesda покажут свои проекты и поделятся планами на будущее.