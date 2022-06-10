Стартовал 3-й сезон сериала «Ради всего человечества» про космическую гонку СССР и США
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На Apple TV+ состоялась премьера 3-го сезона «Ради всего человечества» — сериала про космическую гонку СССР и США. По сюжету первыми на Луну высадились советские космонавты, а не американские, из-за чего противостояние двух сверхдержав за пределами Земли продолжилось.
Третий сезон посвящён борьбе за освоение Марса. К своим ролям вернулись Юэль Киннаман («Убийство»), Шантель Ван Сантен («Пацаны) и Джоди Бальфур («Тед Лассо»). Первая серия уже доступна с озвучкой на русском языке. Сезон состоит из 10 серий, которые будут выходить по пятницам. Последний эпизод выйдет 12 августа.
«Ради всего человечества» — один из самых высокооценённых сериалов Apple. Пользовательский рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,3/10, на IMDb — 7,9/10.
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