В «Аллодах Онлайн» увеличили количество наград
Поделиться
Разработчики «Аллодов Онлайн» объявили о проведении акции «Улыбка Судьбы». С 10 по 14 июня игроки смогут получать больше наград.
Бонусы распределены по дням. Так, с 10 по 11 июня можно получить в два раза больше отметок о достижениях и различных реликвий, а в период с 12 по 13 число разработчики будут давать вдвое больше амброзии и эссенции бури.
Сама Судьба улыбается всем искателям приключений! Это значит, что в эти выходные будет увеличено количество получаемых наград!
В конце марта «Аллоды Онлайн» стал особенно популярны. Это связано с ограничениями в World of Warcraft и других сетевых проектах. Авторы приняли решение развивать игру дальше, поскольку увидели в этом большой потенциал и нужду игроков в тайтле.
Комментарии
- 10 июня 2022
-
14:23
-
14:20
-
13:45
-
13:25
-
12:51
-
12:43
-
12:24
-
11:54
-
11:22
-
10:54
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:24
-
02:29
- 9 июня 2022
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
22:22
-
22:11
-
22:03
-
21:57
-
21:47
-
21:25
-
21:18
-
21:08
-
20:08
-
19:04
-
18:23
-
18:04
-
17:52
-
17:32
-
16:57
Партнерский контент