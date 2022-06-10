«Суд был не ради денег»: Джонни Депп хочет отказаться от компенсации Эмбер Хёрд
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1 июня завершился многомесячный суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Присяжные заняли сторону актёра — теперь актриса должна выплатить ему около $ 10,3 млн.
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Недавно адвокат Деппа Бенджамин Чю заявил, что артист может отказаться от денежной компенсации. Он отметил, что целью суда были не деньги, а восстановление репутации некогда очень популярного актёра.
Мы не можем раскрывать детали всех переговоров со своими клиентами, но, как уже свидетельствовал господин Депп, и как мы давали понять в своих заявлениях, этот суд никогда не был о деньгах. Речь шла о восстановлении репутации.
Ранее юристы Эмбер Хёрд рассказали, что актриса не сможет выплатить компенсацию в $ 10,3 млн. Сама артистка намерена подать апелляцию и обжаловать приговор суда уже в ближайшее время. Следующее заседание пройдёт 24 июня — на нём общественность и узнает все детали разрешения конфликта.
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