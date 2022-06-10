Скоро Square Enix проведёт шоу по Final Fantasy 7

Square Enix объявила о проведении презентации, посвящённой Final Fantasy 7. Игра вышла в 1997 году, а в 2022 году ей исполняется ровно 25 лет.

Прямая трансляция пройдёт в ночь на 17 июня в 1:00 мск. Примечательно, что она продлится всего десять минут. Посмотреть эфир можно будет на YouTube.

Вероятнее всего, на презентации расскажут про вторую часть ремейка Final Fantasy 7. Первая часть вышла в 2020 году и собрала преимущественно положительные отзывы от игроков и критиков.

Руководитель разработки Final Fantasy 7 Remake Тэцуя Номура отметил, что, несмотря на короткую продолжительность, шоу будет насыщенным.

Шоу продлится около 10 минут, оно будет коротким, но насыщенным. Мы постарались укомплектовать много информации.