Скоро Square Enix проведёт шоу по Final Fantasy 7
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Square Enix объявила о проведении презентации, посвящённой Final Fantasy 7. Игра вышла в 1997 году, а в 2022 году ей исполняется ровно 25 лет.
Прямая трансляция пройдёт в ночь на 17 июня в 1:00 мск. Примечательно, что она продлится всего десять минут. Посмотреть эфир можно будет на YouTube.
Вероятнее всего, на презентации расскажут про вторую часть ремейка Final Fantasy 7. Первая часть вышла в 2020 году и собрала преимущественно положительные отзывы от игроков и критиков.
Руководитель разработки Final Fantasy 7 Remake Тэцуя Номура отметил, что, несмотря на короткую продолжительность, шоу будет насыщенным.
Шоу продлится около 10 минут, оно будет коротким, но насыщенным. Мы постарались укомплектовать много информации.
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