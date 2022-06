Опрос: как вам Summer Game Fest 2022?

Вчера поздно вечером прошла двухчасовая игровая конференция Summer Game Fest 2022, на которой показали небольшие и крупные новинки ближайших лет — большинство из них выйдут в течение года.

Наиболее внимание уделили The Last of Us — анонсировали ремейк первой части, рассказали о сериале и раскрыли совсем чуть-чуть завесы над мультиплеерной игрой по вселенной. Она по масштабу соизмерима с остальными играми Naughty Dog.

Ещё одной важной игрой стала The Callisto Protocol — наследница Dead Space от Глена Скофилда, который в общем-то и ответственен за создание «Мёртвого космоса». Сначала показали трейлер, а затем первый геймплей.

Также продемонстрировали сиквел культовой Flashback, космический триллер Fort Solis, мясной шутер Witchfire, космическую стратегию в реальном времени Stormgate, шутер-экшен Zenless Zone Zero и многое-многое другое.

Расскажите в комментариях, что вам больше всего запомнилось с мероприятия, и проголосуйте в нашем опросе!