На музыкальной премии «Грэмми» станут награждать видеоигры
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Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила новые категории для 65-й церемонии вручения премии «Грэмми». Одна из них — «лучший саундтрек для видеоигры и иных интерактивных медиа» — будет впервые в истории полностью посвящена саундтрекам из видеоигр.
Статуэтку в номинации присудят тем композициям, саундтрек для которых написан преимущественно из оригинальных композиций, созданных специально для видеоигры. Ранее подобные награды выдавали лишь на игровых церемониях, например, на The Game Awards и BAFTA Games, однако музыканты уже давно заявляют, что индустрия заслуживает бóльшего признания.
65-я церемония «Грэмми» пройдёт весной 2023 года. На ней выберут победителей в 91 номинации.
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