Морбиус, Джокер, Шэгги: кого успели создать в редакторе Saints Row

Вчера разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition выпустили редактор персонажа в виде отдельной бесплатной игры под названием Boss Factory.

Она доступна на всех платформах, но в России скачать проект не получится. Однако на PlayStation есть возможность создать аккаунт другой страны и спокойно загрузить тайтл.

Релиз Boss Factory состоялся только вчера, но игроки уже развлеклись в нём. Пользователь Reddit под ником DeathStalker131 показал, кого успели создать.

Самыми узнаваемыми героями стали

Шэгги из «Скуби-Ду»

Мардж Симпсон из «Симпсонов»

Морбиус

Стив из Minecraft

Рик из «Рика и Морти»

Джокер

Мика Белл из Red Dead Redemption 2

Известный стример Dr Disrespect

Релиз самой Saints Row состоится 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.