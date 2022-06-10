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В редакторе персонажей новой Saints Row уже создали Джокера, Морбиуса и других героев

Морбиус, Джокер, Шэгги: кого успели создать в редакторе Saints Row
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Вчера разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition выпустили редактор персонажа в виде отдельной бесплатной игры под названием Boss Factory.

Она доступна на всех платформах, но в России скачать проект не получится. Однако на PlayStation есть возможность создать аккаунт другой страны и спокойно загрузить тайтл.

Релиз Boss Factory состоялся только вчера, но игроки уже развлеклись в нём. Пользователь Reddit под ником DeathStalker131 показал, кого успели создать.

Самыми узнаваемыми героями стали

  • Шэгги из «Скуби-Ду»
  • Мардж Симпсон из «Симпсонов»
  • Морбиус
  • Стив из Minecraft
  • Рик из «Рика и Морти»
  • Джокер
  • Мика Белл из Red Dead Redemption 2
  • Известный стример Dr Disrespect

Релиз самой Saints Row состоится 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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