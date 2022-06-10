Морбиус, Джокер, Шэгги: кого успели создать в редакторе Saints Row
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Вчера разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition выпустили редактор персонажа в виде отдельной бесплатной игры под названием Boss Factory.
Она доступна на всех платформах, но в России скачать проект не получится. Однако на PlayStation есть возможность создать аккаунт другой страны и спокойно загрузить тайтл.
Релиз Boss Factory состоялся только вчера, но игроки уже развлеклись в нём. Пользователь Reddit под ником DeathStalker131 показал, кого успели создать.
Самыми узнаваемыми героями стали
- Шэгги из «Скуби-Ду»
- Мардж Симпсон из «Симпсонов»
- Морбиус
- Стив из Minecraft
- Рик из «Рика и Морти»
- Джокер
- Мика Белл из Red Dead Redemption 2
- Известный стример Dr Disrespect
Релиз самой Saints Row состоится 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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