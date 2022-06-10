Blizzard демонстративно игнорирует игроков, злых из-за Diablo Immortal

За неделю с релиза Diablo Immortal игроки активно высказывали своё недовольство релизом — большинство буквально возненавидели монетизацию, что вылилось в очередной ревью-бомбинг. На Metacritic рейтинг у игры уже ниже, чем у Warcraft 3: Reforged.
Однако сама Blizzard демонстративно игнорирует ситуацию, отмечая лишь успехи новинки — к примеру, лучший старт для бренда по числу игроков (10 млн за неделю).
Воодушевлён, что миллионы игроков получают удовольствие в игре!
Кроме того, руководитель проекта Вьятт Ченг рассказал, что в данный момент Blizzard работает над дальнейшими улучшениями версии для ПК — на компьютерах игра сейчас находится в открытом тестировании.
Однако в целом разработчики максимально отстранились от аудитории, которая с каждым новым релизом всё больше теряет терпение. Blizzard очень медленно реагирует на критику, из-за чего кажется, будто они стараются просто замять конфликт.
Помните Warcraft 3: Reforged? Blizzard фактически бросила игру, хотя в ближайшее время обещает какие-то новости.
Diablo Immortal вышла на ПК, iOS и Android. В России официально она недоступна, но мы подготовили гайды для каждой платформы.
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