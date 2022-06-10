Зрителям понравился фильм «Мир Юрского периода: Господство», а критики его гнобят

В сети появились полноценные рецензии на фильм «Мир Юрского периода: Господство». Также картине выставили и оценки. Получилось забавно. По версии пользователей рейтинг ленты на Metacritic составил 7,8 балла из 10, а по версии критиков – всего 37 баллов из 100.
Очевидно, что мнения сильно разнятся, и если людям фильм в целом понравился, то критики оценили его гораздо хуже. Что говорят критики? Основные претензии в том, что лента слишком зациклена на фансервисе, при этом актёры из старых фильмов действительно отлично смотрятся в ленте. Ещё картину ругают за глупые сюжетные линии и странные решения героев.
Отзывы критиков
Вот отрывок из обзора критика для издания The Telegraph. Он отметил, что доверие к франшизе потеряно.
У шестого фильма франшизы дурацкий сюжет, очень плохие события и бедные динозавры. Их буквально унизили. Доверие к франшизе окончательно вымерло.
Пользовательских оценок пока не очень много, но в основном они положительные. Главной похвалы удостоились сцены с динозаврами и старый актёрский состав.
Отзывы зрителей
«Мир Юрского периода: Господство» — 10/10. Колин Треворроу проделал фантастическую работу. Как фанат книги Крайтона я поражён. Я увидел, как старые актёры удачно сплелись с новыми, наблюдать за этим было волшебно.
В целом фильм мне понравился. Сцены с экшеном были хороши, а ещё мне понравился заключительный акт. Было здорово снова увидеть актёрский состав старых фильмов. Они отлично вписались в сюжет.
В России фильм должен выйти 16 июня, но премьера пока под вопросом.
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