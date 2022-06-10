Спустя 24 часа Battlefield 2042 всё ещё не вернули

Спустя 24 часа после запуска нового сезона Battlefield 2042 разработчики всё ещё не успели исправить ситуацию полностью — серверы частично заработали, однако часть функционала так и не работает.

DICE ограничила сетевой функционал, дабы снизить нагрузку на серверы, благодаря чему восстановить работу всё же удалось. Однако, к примеру, владельцы боевого пропуска не могут получить часть экипировки — например, костюм для оперативника Ангелоса.

При этом некоторые владельцы абонемента после окончания матча могут получить нужные награды, однако глобально функционал всё ещё ограничен.

Мы всё ещё работаем над полным восстановлением сервиса, но серверы уже работают и можно играть в первый сезон Zero Hour.



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По данным СМИ, большинство разработчиков Battlefield 2042 уже перешли к созданию новой игры, а поддержкой текущего шутера занимается небольшая команда, которой надо выполнить старые обещания.