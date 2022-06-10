В России внезапно продают ключи на The Quarry. Игра не вышла у нас

В России неожиданно начались продажи хоррора The Quarry, хотя официально издатель 2K Games приостановил свою деятельность в регионе.

Мы уже связались с местным представителем 2K Games, но он подтвердил очевидное — это не ключи для российского региона. Они просто активируются и у нас в стране, однако доступны и для других стран. Откуда именно пришли ключи. неизвестно.

Купить The Quarry можно на Plati.ru и Zaka-Zaka — цена примерно одинаковая, в районе 3000 рублей. Безусловно, удовольствие недешёвое, но пока издатели не вернутся (или люди не начнут покупать в Турции), цены останутся на таком уровне.

The Quarry, кстати, хвалят. Это настоящая духовная наследница Until Dawn с продолжительной сюжетной кампанией. Игроков вновь ждёт история группы подростков, которые попадают в неприятные обстоятельства и должны выжить — но только от действий игрока зависит, сохранят ли они свою жизнь. Игра вышла на ПК и консолях.