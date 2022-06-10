В России внезапно продают ключи на The Quarry. Игра не вышла у нас

В России неожиданно начались продажи хоррора The Quarry, хотя официально издатель 2K Games приостановил свою деятельность в регионе.
Мы уже связались с местным представителем 2K Games, но он подтвердил очевидное — это не ключи для российского региона. Они просто активируются и у нас в стране, однако доступны и для других стран. Откуда именно пришли ключи. неизвестно.
Купить The Quarry можно на Plati.ru и Zaka-Zaka — цена примерно одинаковая, в районе 3000 рублей. Безусловно, удовольствие недешёвое, но пока издатели не вернутся (или люди не начнут покупать в Турции), цены останутся на таком уровне.
The Quarry, кстати, хвалят. Это настоящая духовная наследница Until Dawn с продолжительной сюжетной кампанией. Игроков вновь ждёт история группы подростков, которые попадают в неприятные обстоятельства и должны выжить — но только от действий игрока зависит, сохранят ли они свою жизнь. Игра вышла на ПК и консолях.
- 10 июня 2022
-
17:16
-
16:59
-
16:32
-
16:18
-
16:18
-
15:58
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:34
-
14:23
-
14:20
-
13:45
-
13:25
-
12:51
-
12:43
-
12:24
-
11:54
-
11:22
-
10:54
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:24
-
02:29
- 9 июня 2022
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:34
-
22:22
-
22:11
-
22:03
-
21:57
-
21:47