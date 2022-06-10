В GOG дарят Venetica, но в России нужен VPN

Начиная с 6 июня в цифровом магазине GOG начали раздавать игры. Первым проектом стал хоррор-квест Sanitarium, его можно было забрать в России, однако потом доступ для россиян ограничили. Следующую игру, Venetica, получить просто так тоже не выйдет.

Для получения Venetica необходимо включить VPN. Потом можно без проблем забрать тайтл, но только не через российский GOG — там игра даже не отображается.

Venetica представляет собой экшен, в котором предстоит взять на себя роль девушки по имени Скарлетт. Её главная цель — остановить злобного некроманта Виктора, который угрожает всему живому. События экшена происходят в средневековой Венеции.

Venetica вышла в 2009 году и собрала смешанные отзывы.