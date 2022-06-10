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Художник ремейка The Last of Us в основном работал кистью и тушью

Художник ремейка The Last of Us в основном работал кистью и тушью
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В своих социальных сетях старший концепт-художник из Deck13 Давид Блатт рассказал о сотрудничестве с Naughty Dog. Как оказалось, именно Блатт нарисовал ключевой арт ремейка The Last of Us Part 1.

Помимо ключевого арта, художник поработал над стилбуком и четырьмя обложками к комиксу The Last of Us: American Dreams. По словам Блатта, он безумно рад такому сотрудничеству.

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Мне посчастливилось поработать с невероятно талантливыми людьми из Naughty Dog. Я нарисовал ключевой арт, стилбук и четыре обложки к комиксу. Это мои первые официальные работы по The Last of Us. Большое спасибо!

Как выглядит ключевой арт The Last of Us Part 1

Также Блатт раскрыл и процесс самой работы. При создании артов он использовал кисть и тушь. Конечный результат художник дорабатывал в цифровом виде. На процесс работы можно посмотреть ниже.

Ремейк The Last of Us Part 1 выйдет на PS5 уже 2 сентября, а релиз на ПК состоится позже. Вероятно, в 2023 году.

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