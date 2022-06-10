Космическую стратегию Homeworld 3 отложили до 2023 года
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Студия Blackbird Interactive сообщила о переносе космической стратегии Homeworld 3. Изначально тайтл должен был выйти в конце 2022 года, но выпустить игру в срок не получится. Теперь релиз проекта состоится в первой половине 2023-го. Точная дата появится позже.
В своём обращении разработчики поблагодарили всех за поддержку и ожидание. Дополнительное время потребуется авторам на полировку тайтла. Иными словами, ещё предстоит много работы.
Ваша страсть к игре подпитывает нас к работе, а дополнительное время нам потребуется для улучшения качества игры. Это также позволит сохранить здоровье всем нашим сотрудникам.
Показать Homeworld 3 планируют на большой игровой выставке gamescom 2022. Она пройдёт в августе.
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