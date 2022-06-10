Платная подписка в «Телеграм» запустится уже в июне

Наконец-то сам Павел Дуров анонсировал платную подписку Telegram Premium. До этого её детали слили ранее, однако теперь большой пост появился в «Телеграм» Дурова.

По словам Дурова, главным приоритетом всегда будут оставаться пользователи, а не рекламодатели. Поэтому мессенджер будут финансировать в том числе и простые люди. Он предупредил, что весь бесплатный функционал останется бесплатным.

Не волнуйтесь: все существующие функции останутся бесплатными, а ещё появится множество новых бесплатных функций. Более того, даже пользователи, которые не подписаны на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные премиум-пользователями.

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Запуск Telegram Premium состоится уже в июне. Точная дата пока неизвестна. По слухам, цена составит $ 5 (примерно 300 рублей), но официального подтверждения пока нет.