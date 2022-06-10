Netflix делает аниме по Dragon Age. Оно выглядит как аниме для Netflix

Netflix неожиданно анонсировала ещё одну аниме-адаптацию культовой игры — на этот раз досталось Dragon Age. Сериал из шести эпизодов получил название Dragon Age: Absolution.
Вместе с этим показали и первый трейлер, однако он в большинстве своём разочаровывает. У Netflix уже сформировался узнаваемый и, к сожалению, абсолютно пресный стиль. Практически любое аниме на сервисе выглядит как «аниме» — найдите отличия от сериала по Dota 2. Хотя у Netflix такая проблема и с сериалами.
О чём расскажет Dragon Age: Absolution? Об империи Тевинтер — тут всё правительство состоит из волшебников, тогда как жители без магических способностей остаются обычными крестьянами. За анимацию отвечает та же студия, что сделала и «Ведьмак: Кошмар волка».
Релиз состоится в декабре.
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