Netflix делает аниме по Dragon Age. Оно выглядит как аниме для Netflix

Netflix неожиданно анонсировала ещё одну аниме-адаптацию культовой игры — на этот раз досталось Dragon Age. Сериал из шести эпизодов получил название Dragon Age: Absolution.

Вместе с этим показали и первый трейлер, однако он в большинстве своём разочаровывает. У Netflix уже сформировался узнаваемый и, к сожалению, абсолютно пресный стиль. Практически любое аниме на сервисе выглядит как «аниме» — найдите отличия от сериала по Dota 2. Хотя у Netflix такая проблема и с сериалами.

О чём расскажет Dragon Age: Absolution? Об империи Тевинтер — тут всё правительство состоит из волшебников, тогда как жители без магических способностей остаются обычными крестьянами. За анимацию отвечает та же студия, что сделала и «Ведьмак: Кошмар волка».

Релиз состоится в декабре.