Завершились съёмки сериала по The Last of Us

Шоураннер The Last of Us Крейг Мейзин сообщил об окончании съёмок первого сезона в своих соцсетях. Они стартовали в прошлом июле и продлились почти год. Точной даты премьеры по-прежнему нет, но её должны объявить уже совсем скоро.

Первый сезон The Last of Us расскажет историю оригинальной игры, в которой контрабандист Джоэл перевозит девочку Элли с восточного побережья США на западное. Некогда чужие друг другу люди становятся родными, преодолев множество невзгод на своём пути.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра Престолов»). Пилотный эпизод снял российский режиссёр Кантемир Балагов, сценаристом выступил геймдиректор оригинальной игры Нил Дракманн, а к написанию саундтрека вернулся Густаво Сантаолалья.

Два кадра из сериала