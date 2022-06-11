Valve впервые поменяла правила для эфиров The International по Dota 2 на русском языке

Valve открыла приём заявок от студий, желающих провести трансляцию The International 11 по Dota 2. Компания предложила студиям, транслирующим на китайском, русском, португальском и испанском языках, прислать ей до 1 июля приблизительные ожидания по бюджету и рассказать, почему организации следует выбрать именно их для проведения официальной трансляции чемпионата мира.

Мы будем признательны, если вы пришлёте нам ожидания по бюджету и предложите различные виды шоу для трансляции The International 11. В этом году организаторы трансляций на разных языках не будут присутствовать на самом ивенте.

На прошлых турнирах The International компания Гейба Ньюэлла сама выбирала талантов из разных студий, однако, судя по всему, подход корпорации изменился. Теперь получить право на трансляцию сможет только одна из студий, хотя раньше участников выбирали независимо от их места работы.

Напомним, что чемпионат мира по Dota 2 — The International 11 — в этом году пройдёт в Сингапуре. В этот раз в нём примут участие 30 команд, однако до главных сражений доберутся лишь 20 коллективов.