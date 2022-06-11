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«Твиттер» внезапно заработал в России, но не у всех

«Твиттер» внезапно заработал в России, но не у всех
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11 июня редакция «Чемпионата» обратила внимание на то, что «Твиттер» начал открываться без использования VPN-сервисов. При этом сайт открывается лишь у некоторых провайдеров, тогда как у остальных всё ещё проблемы с доступом к сервису.

  • Работают: «Ростелеком», SkyNet.
  • Не работают: «Дом.ру», МТС, «Уфанет», «ТИС-диалог».

При этом по данным сайта Globalcheck, сервис всё ещё числится заблокированным у большинства провайдеров. На сайте Роскомнадзора «Твиттер» также числится полностью заблокированным. Ошибка это или поэтапная разблокировка сервиса, неизвестно.

Роскомнадзор заблокировал «Твиттер» в России в начале марта за распространение незаконной информации. Ограничение доступа применялось по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

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