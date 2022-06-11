«Твиттер» внезапно заработал в России, но не у всех

11 июня редакция «Чемпионата» обратила внимание на то, что «Твиттер» начал открываться без использования VPN-сервисов. При этом сайт открывается лишь у некоторых провайдеров, тогда как у остальных всё ещё проблемы с доступом к сервису.

Работают : «Ростелеком», SkyNet.

: «Ростелеком», SkyNet. Не работают: «Дом.ру», МТС, «Уфанет», «ТИС-диалог».

При этом по данным сайта Globalcheck, сервис всё ещё числится заблокированным у большинства провайдеров. На сайте Роскомнадзора «Твиттер» также числится полностью заблокированным. Ошибка это или поэтапная разблокировка сервиса, неизвестно.

Роскомнадзор заблокировал «Твиттер» в России в начале марта за распространение незаконной информации. Ограничение доступа применялось по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.